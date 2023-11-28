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الامارات | أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد إصابته وموقفه من ديربي النصر والهلال

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من بعد إصابته وموقفه من ديربي النصر والهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحف سعودية موقف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وطبيعة إصابته التي تعرض خلال مباراة فريقه النصر السعودي ضد ضيفه برسيبوليس الإيراني، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث لم يكمل رونالدو المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وخرج في الدقيقة 78 متأثرا بإصابة في رقبته تعرض لها بعد التحامه مع حارس الفريق الإيراني خلال محاولته الارتقاء للحصول على إحدى الكرات.

وطبقا لتقارير وصحف سعودية، أن التشخيص المبدئي لإصابة رونالدو كشف عن معاناته من كدمة متوسطة في الرقبة، كما تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب تعرضه للإصابةـ حيث نشر الدون البرتغالي، بوست شمل مجموعة صور من المباراة على حسابه بموقع "إنستغرام"، وكتب عليها: "سعيد بالتأهل في صدارة مجموعتنا، وأننا حققنا 20 مباراة دون هزيمة.. إنه عمل جماعي رائع".

وضمن النصر التأهل إلى ثمن نهائي البطولة عقب تعادله  دون أهداف مع بيرسبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وعقب المباراة شعر جمهور النصر بالقلق الشديد، لأن إصابة رونالدو، تأتي قبل ديربي الرياض أمام الهلال، المقرر له يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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