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محاضرة فنية للاعبي الاهلي قبل مباراة الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - عقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة لمواجهة الزمالك التي من المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

ويشرح ديفيز خلال المحاضرة آخر الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان الفريق قد خاض مرانا قويا أمس الاثنين، شهد حالة من التركيز الشديد والحماس بين اللاعبين، فيما حرص الجهاز الفني على تكثيف جرعة التدريبات التخصصية في إطار تجهيز الجميع بشكل مناسب للمباراة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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