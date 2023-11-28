جروهي يكشف سر رقمه القياسي في الشباك النظيفة ويتحدث عن لعبه مع بنزيما

كشف البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن سر رقمه القياسي في الشباك النظيفة،

وأكد جروهي في تصريحات عبر موقع الاتحاد الرسمي لكرة القدم “فيفا”، أن تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين انتصار مهم لفريق الاتحاد، خاصة في ظل ابتعاد الفريق عن اللقب منذ سنوات طويلة، وهو ما جعل العميد يلعب في كأس العالم للأندية.

وعن رقمه القياسي بالخروج في 18 مباراة بشباك نظيفة من أصل 30 مباراة في الدوري السعودي في الموسم الماضي، قال حارس الاتحاد: “أتقاسم الفضل مع الفريق بأكمله لقد أنجزناه معًا ولم يكن الأمر متروكًا لي وحدي”.

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وأشار حارس مرمى اتحاد جدة إلى أنه سعيد بتحقيق هذا الرقم القياسي، وسيذكره إلى الأبد، خاصة أنه ساعد العميد على حصد لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

وأكد أن تواجده بجانب كريم بنزيما أفضل بكثير من اللعب ضده، مشيرًا إلى أنه شرف كبير لكل لاعبي الاتحاد تواجده في الفريق، حيث أشاد باللاعب الفرنسي وأوضح أنه مصدر إلهام كبير ولا توجد كلمات توفيه حقه.