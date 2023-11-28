كاف يطلق رابطة الأندية الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن إطلاق رابطة الأندية الإفريقية، وذلك خلال حفل يقام يوم الخميس المقبل في القاهرة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن الحفل سيكون بحضور العديد من المسؤولين ورؤساء الأندية في قارة إفريقيا في القاهرة بعد غد الخميس، أبرزهم باتريس موتسيبي رئيس الكاف.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد الإفريقي بعد انتهاء الحفل من أجل عرض جميع التفاصيل الخاصة برابطة الأندية الإفريقية.

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وأشار كاف في بيانه الذي نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن رابطة الأندية الأفريقية سيكون هدفها توحيد كل الأندية لتعزيز التعاون والابتكار، كما أنها تصب في حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية وزيادة العائدات التجارية للمسابقات ودعم الحكام وإيجاد رعاة جدد وتطوير المواهب والأكاديميات.