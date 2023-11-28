تشافي يعلن قائمة برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الإسباني عن قائمة البلوجرانا لمواجهة نادي بورتو البرتغالي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق برشلونة منافسه بورتو البرتغالي على ملعب “مونتجويك” في إطار لقاءات الجولة الـ5 من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستبدأ صافرة لقاء الفريق الكتالوني أمام البطل البرتغالي اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

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ويغيب عن قائمة برشلونة الثنائي جافي والحارس الألماني تير شتيجن بسبب الإصابة بينما عاد قائد البلوجرانا سيرجيو روبيرتو بعد شفائه من إصابته.

وجاءت قائمة برشلونة أمام بورتو كالأتي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أنديردييجو وكوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – أندرياس كريستينسن – ماركوس ألونسو – سيرجي روبيرتو – جول كوندي.

الوسط: بيدري – أوريول روميو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – لامين يامال.