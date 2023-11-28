الزمالك يستعيد ثنائي ناري قبل مواجهة مودرن فيوتشر

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام مودرن فيوتشر في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك على جاهزية الثنائي حمود علاء وعبدالله جمعة بعد تعافيها من الإصابة التي طاردتهما في الفترة الأخيرة.

وقال محمد أسامة في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تماثل للشفاء بصورة نهائية من الإصابة التي كان يعاني منها، بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

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وأضاف في حديثه أن محمود علاء تعافى أيضًا من إصابته التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن مزق في العضلة الخلفية.

وأصبح الثنائي جاهزان للمواجهة المرتقبة مع الفارس الأبيض أمام مودرن فيوتشر المقرر لها غدًا الأربعاء في الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري الممتاز.