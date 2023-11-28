تحرك رسمي من الزمالك لضم هدف الاهلي

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن تحرك رسمي من جانب نادي الزمالك بالتعاقد مع أحد اللاعبين بصفوف نادي فيوتشر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط أكثر اسم من فيوتشر بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك في مقدمتهم اللاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”:” خاص.. حدث تواصل بين الزمالك وعمر كمال عبد الواحد مؤخرا وطلبوا منه الانتظار لنهاية الموسم وعدم التوقيع لأي فريق”.

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وأنهى حديثه” لكن اللاعب يتمسك بحسم مصيره في يناير المقبل”.

ونفى وليد دعبس مالك نادي مودرن فيوتشر في الساعات الماضية عن تلقي ناديه أي عروض رسمية من جانب النادي الاهلي للظفر بخدمات عمر كمال عبد الواحد في الميركاتو الشتوي القادم.

وأشارت تقارير صحفية إلى توقيع اللاعب عمر كمال عبد الواحد على عقود انتقاله لصفوف المارد الأحمر لمدة 4 مواسم ونصف.