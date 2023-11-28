ليفربول ينافس مانشستر يونايتد على ضم مدافع نيس

دخل نادي ليفربول في منافسة مع مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع جان كلير توديبو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي.

وأوضح الصحفي الموثوق نيزار كانسيلا، أن نادي توتنهام هوتسبير انضم إلى سباق التعاقد مع جان كلير توديبو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت التقارير أن رحيل جان كلير توديبو، عن صفوف نيس الفرنسي، سيكون مقابل مبلغ 39 مليون باوند.

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يشار إلى أن المدافع الفرنسي صاحب الـ24 عامًا كان قد انضم إلى صفوف نادي نيس، خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2021.

وشارك جان كلير تودينو، مع فريق نيس الفرنسي خلال 114 مباراة، وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد في جميع المسابقات.

من جهة أخرى، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره لاسك لينز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري.