"مش أخلاقي".. حازم إمام يكشف موقف عودة ثلاثي المنتخب المعاقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير الثلاثي المعاقب طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من الانضمام لصفوف المنتخب الوطني مجددا في الفتر المقبلة.

وكان روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، قرر استبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من قائمة المنتخب عقب مواجهة جيبوتي، وذلك لعدم الجدية في أداء المران مع المستبعدين.

وقال حازم إمام في لقاء تلفزيوني عبر القناة الفضائية الأولى: ما حدث من الثلاثي إمام والشحات وطارق حامد لم يكن أخلاقيا، ولم يصدر منهم أي تجاوزات، هو مجرد خطأ وتم معاقبتهم من قبل المدير الفني.

أضاف: "هذا الملف تم غلقه، وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع، وفي حال تألق أي لاعب من الثلاثة، وارد جدا تواجدهم في معسكر المنتخب بناء على رؤية المدير الفني".