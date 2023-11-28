محمد اسماعيل - القاهرة - غادر 14 لاعبًا صفوف الأهلي والزمالك، منذ نهائي القرن الذي جمع الطرفين في 27 نوفمبر 2020، على ملعب استاد القاهرة ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي تفوق (2-1) على الزمالك، ليتوج باللقب التاسع في دوري أبطال أفريقيا.

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 حمل خصوصية شديدة، لأنه الأول من نوعه الذي يلتقي فيه فريقان من مدينة واحدة، فضلًا عن كونهما الأهلي والزمالك، اللذان يتمتعان بشعبية جماهيرية كبيرة.

أراد الزمالك أيضًا تقليص الفارق بشأن عدد ألقاب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، ليصبح (8-6) بدلًا من (9-5)، علمًا بأن الأحمر أضاف لاحقًا بطولتين عن 2021 و2023 على الترتيب.

وتفوق بيتسو موسيماني على جايمي باتشيكو في مباراة جانبية على الخطوط، بين مدربي الأهلي والزمالك، قبل رحيلهما في وقتين مختلفين، الجنوب أفريقي في 2022 والبرتغالي بـ2021.

14 لاعبا ينسى نهائي القرن بالرحيل عن الأهلي والزمالك

لا يمكن قطعًا أن ينسى مشجعًا ينتمي إلى الأهلي أو الزمالك، نهائي القرن، ما ينطبق تباعًا بشكل أكبر على اللاعبين الذين شاركوا في الدقائق الـ90، سواءً في القائمة الأساسية أو من على مقاعد البدلاء.

لكن ذلك لا يمنع أن الراحلين الـ14 لن يكونوا جزءًا من النقاش المتوقع تبادله بين اللاعبين في غرف ملابس الأهلي والزمالك بشأن ذكريات موقعة 27 نوفمبر، السعيدة في الجزيرة والحزينة بميت عقبة على حد سواء.

من المنطقي أن يترك لاعبون من الزمالك أماكنهم في القلعة البيضاء أكثر من الأهلي، لأن الهزيمة تفرق والفوز يوحد.

وغادر 5 لاعبين من أصل 14 لاعبًا شارك مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما رحل 9 لاعبين من أصل 13 لاعبًا ظهر مع الزمالك في نهائي القرن ذاته.

5 من الأهلي

بدأ الأهلي مباراته ضد الزمالك بتشكيل مكون من: الشناوي، هاني، ياسر، أشرف، معلول، حمدي، السولية، الشحات، أفشة، أجايي ومحسن.

من مقاعد البدلاء، حل الثلاثي ربيعة، جيرالدو وكهربا.

جيرالدو اصطحب معه مروان محسن في صيف 2021، الأنجولي شد الرحال نحو أنقرة جوجو التركي، والأخير انضم إلى فيوتشر واستقر معه.

وتنقل جيرالدو في تركيا بين 3 أندية، أنقرة جوجو ثم عمراني سبور وكورام على الترتيب.

الثالث كان النيجيري جونيور أجايي الذي جرب حظه مرةً في النصر الليبي بين فبراير 2022 ويوليو من العام نفسه، وأخرى في سموحة ما تزال حالية.

وترك أيمن أشرف مكانه في الأهلي، ليرحل مجانًا صوب البنك الأهلي في صيف 2023.

واستقر حمدي فتحي على الاحتراف الخارجي في دوري نجوم قطر رفقة الوكرة، كذلك صيف 2023.

9 من الزمالك

بعد خسارته من الأهلي، تفكك فريق الزمالك الذي كان أقرب أكثر من أي وقت مضى من رفع لقب دوري أبطال أفريقيا، ليغادر 9 لاعبين على دفعات مختلفة.

وخاض الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل تضمن: أبو جبل، عيد، علاء، عبد الغني، إسلام جابر، حامد، ساسي، شيكابالا، زيزو، بنشرقي ومصطفى محمد.

وأقحم مدرب الزمالك من القائمة الاحتياطية، الثنائي عمر السعيد وكاسونجو كابونجو.

في سوق الانتقالات الشتوية 2021، أي أول نافذة بعد نهائي القرن، غادر 3 لاعبين، مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، عمر السعيد نحو الجونة وكاسونجو كابونجو صوب بولو سبور التركي.

مصطفى انتقل إلى نانت في 2022، العام الذي شهد أيضًا رحيل السعيد وكاسونجو إلى فيوتشر وساكاريا سبور التركي على الترتيب.

وانتقل فرجاني ساسي في صيف 2021 إلى الدحيل القطري قبل أن يرتدي قميص الغرافة، العام التالي.

كذلك شد أشرف بنشرقي الرحال إلى الجزيرة الإماراتي صيف 2022 ثم الريان القطري، العام التالي.

وتجول أحمد عيد في أندية الإسماعيلي، إنبي والمصري على الترتيب، فيما دافع إسلام جابر عن ألوان البنك الأهلي وسموحة على التوالي.

أبو جبل رحل عن الزمالك نحو البنك الأهلي في صيف 2022، الذي تزامن مع مغادرة طارق حامد إلى الدوري السعودي، مع الاتحاد ثم ضمك.