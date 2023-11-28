"لاعب الزمالك كان بطلاً لموقف مشابه".. رونالدو ليس الأول في النزاهة بالملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - خطف النجم البرتغالي لفريق النصر كريستيانو رونالدو الأضواء خلال مباراة برسبوليس الإيراني التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين لا لتسجيل هدفًا أو صناعة هدف لزملائه ولكن لأمانته خلال اللقاء.

واحتسب الحكم في الدقيقة الثالثة ركلة جزاء للنصر بداعِ عرقلة لاعب برسبوليس لكريستيانو رونالدو ولكن النجم البرتغالي أوضح للحكم أن اللاعب لم يلمسه.

وتراجع الحكم عن قراره وسط مطالبات من الجهاز الفني لفريق النصر للحكم بمراجعة تقنية الفيديو وبعد مراجعتها لم يحتسب ركلة جزاء.

وهي اللقطة التي أعادت للأذهان موقف لاعب فريق فيردربريمن الألماني هانت خلال مباراة فريقه بالجولة 24 من موسم 2014/2015 بنظيره نورمبيرج حين أخبر الحكم الذي احتسب له ركلة جزاء بعدم صحتها.

وكانت النتيجة حينها تقدم فريق فيردربريمن بهدفين نظيفين على نظيره نورمبيرج عكس واقعة رونالدو التي كانت في بداية اللقاء والنتيجة سلبية بين الفريقين.

وعلى المستوى المحلي يوجد لقطة شهيرة عن النزاهة في الملعب بموسم موسم 1978-1979 من الدوري المصري، بطلها لاعب الزمالك علي خليل.

لاعب الزمالك وقتها توجه إلى أحمد بلال حكم مباراتهم أمام الإسماعيلي وأخبره بأن الكرة التي سددها ليست هدفاً ليتم إلغاء الهدف بعد أن كان قد تم احتسابه وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الإسماعيلي وجماهيره.