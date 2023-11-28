فلاش باك.. عندما حرم الأهلي سموحة من تحقيق إنجاز تاريخي بسبب فارق الأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة هامة في بطولة الدوري المصري، عندما يلتقي بنظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بينما يقع سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

ودائماً ما تعرف مباريات الأهلي وسموحة في مختلف البطولات، إثارة كبيرة، حيث يعتبر الفريق السكندري أحد الأندية التي عرفت الفوز على الفريق الأحمر في 3 مناسبات خلال آخر 4 مواسم.

ويعتبر فريق سموحة هو الفريق الوحيد في بطولة الدوري المصري - بجانب نادي الزمالك - الذي عرف الانتصار على الأهلي في 3 مباريات خلال المواسم الأخيرة في جميع المسابقات.

وحقق سموحة 3 انتصارات على الأهلي، جاءت كالتالي: فوز بنتيجة (2-1) خلال موسم 2020-2021 بالدوري المصري، وفوز بنتيجة (3-0) خلال موسم 2021-2022 في بطولة كأس الرابطة المصرية، وفوز بنتيجة (3-2) خلال موسم 2021-2022 أيضاً ولكن في بطولة الدوري المصري، وهو آخر انتصار للفريق الأزرق على الأهلي.

وانتصر الأهلي على سموحة في آخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة الدوري المصري، في الموسم الماضي، بنتيجة (2-0)، ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

وعند العودة بالذاكرة، فإن الأهلي سبق وحرم فريق سموحة من تحقيق إنجاز تاريخي، عندما حرم الفريق الأحمر نظيره السكندري من التتويج بالدوري المصري في موسم 2013-2014.

في موسم 2013-2014، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون الدوري الممتاز من 22 ناديا يقسموا إلى مجموعتين ويهبط في نهاية الموسم خمسة فرق ويصعد ثلاثة من القسم الثاني ليصبح عدد اندية الدورى 20 ناديا.

وأسفرت قرعة الدوري المصري عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع أندية إنبي، سموحة، الداخلية، الاتحاد السكندري، الرجاء، المقاولون، المقاصة، الجونة، الإنتاج الحربي، غزل المحلة.

وتمكن الأهلي وسموحة من التأهل إلى دورة تحديد بطل الدوري، بعد أن حسم الأهلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 40 نقطة، وجاء خلفه سموحة برصيد 35 نقطة، وفي المجموعة الثانية تأهل الزمالك متصدر المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة وبتروجيت بنفس عدد النقاط.

وفي دورة تحديد بطل الدوري المصري لموسم 2013-2014، لعبت الـ4 فرق بعضها البعض، وتمكن الأهلي من التتويج بلقب الدوري المصري بعد أن تصدر جدول ترتيب الدورة برصيد 7 نقاط وهو نفس عدد نقاط فريق سموحة الذي احتل المركز الثاني.

وانتهت وقتها مباراة الأهلي وسموحة في دورة تحديد بطل الدوري المصري، بالتعادل السلبي.

ولكن نجح الأهلي في التتويج ببطولة الدوري في هذا الموسم، بفضل قاعدة فارق الأهداف بعد أن تساوى الفريقين في القاعدة الأولى التي تحسم بفارق النقاط.

وسجل الأهلي في هذه الدورة 5 أهداف ولم يستقبل أي أهداف ليصبح فارق الأهداف للفريق الأحمر (+5)، بينما سجل فريق سموحة 6 أهداف واستقبل هدفين ليصبح فارق الأهداف للفريق السكندري (+4)، ليقف هذا الهدف عائقاً أمام سموحة لتحقيق لقب الدوري.