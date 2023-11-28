معتمد جمال يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وفيوتشر غدا الأربعاء، في السابعة مساء، على ملعب السلام، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يضع معتمد جمال المدير الفني للفريق اللمسات النهائية خلال مران اليوم، على خطة الأبيض لمواجهة فيوتشر، وإعلان القائمة المختارة للقاء.

ويحتل فريق الزمالك المركز العاشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وكان الزمالك حقق الفوز يوم الأحد الماضي على حساب أبو سليم الليبي بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.