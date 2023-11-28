9 مباريات ترسم علاقة معتمد بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - الزمالك الذي أقال مدربه خوان كارلوس أوسوريو، بعد تذبذب النتائج، وتعيين معتمد جمال بدلًا منه لفترة مؤقتة.

معتمد جمال قاد الزمالك في مباراتين أمام بيراميدز في قبل نهائي كأس مصر، وحقق الفوز بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في مجريات اللقاء.

واللقاء الثاني أمام فريق أبو سليم وحقق الفوز بهدف نظيف خلال الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـمصراوي أن معتمد جمال مستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وشدد المصدر أن معتمد جمال قد يستمر مع الفريق حتى شهر يناير المقبل، حال عدم اتفاق الإدارة مع أي مدير فني أجنبي، خاصة في ظل وضع مجلس القلعة البيضاء لشروط خاصة فيما يتعلق بالمدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للأبيض.

وقد يستمر معتمد جمال كمدير فني مع الزمالك لفترة أطول، ولكن في حال نجاحه بقوة قبل التوقف الذي سيحدث بسبب مشاركة المنتخب المصري في أمم أفريقيا.

نتائج معتمد في تلك الفترة ستكون العامل الرئيسي إما في استمراره لفترة أطول، أو الاكتفاء بالفترة التي تواجد بها في القلعة البيضاء.

مفتاح الاستمرار

ويعود معتمد بمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي الذي حقق الفوز خلالها، ثم مباراة بالدوري المصري أمام فيوتشر ويعود للكونفدرالية بمباراة كويا.

ويخوض الزمالك من جديد تحت قيادة معتمد جمال منافسات الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري، ويخرج ليلاقي ساجرادا اسبيرانسا في الكونفدرالية، ويعود ليلاقي المصري ثم الداخلية في الدوري.

ليتبقى مباراتين فقط قبل التوقف الدولي لبطولة أمم أفريقيا، عندما يلاقي ساجرادا اسبيرانسا في الكونفدرالية، وسيراميكا في الدوري.