ماكينة أهداف.. هل يحل مهاجم ميدياما أزمة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى الأهلي اهتمامه بضم جوناثان سوا، مهاجم ميدياما الغاني، خلال الفترة المقبلة، لحل الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية.

جوناثان سوا كان أحد لاعبي ميدياما الذين شاركوا في مباراة الأهلي التي أقيمت أول أمس السبت على ستاد السلام ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ورغم أن المباراة انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، إلا أن ميدياما لفت الأنظار بقوة.

وحسب تقارير صحفية غانية، فإن ميدياما أصبح على رادار 3 أندية، هي الأهلي، وبيراميدز، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، بطل النسخة الأولى من الدوري الأفريقي.

أزمة المهاجم الصريح مستمرة

ويبدو الأهلي أكثر الأندية الثلاثة احتياجًا لضم مهاجم في الفترة المقبلة، من أجل حل أزمته الهجومية.

فأنتوني موديست الذي ضمه النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية لم يقدم مستوى مقنعًا حتى الآن، ما أثار التكهنات حول مستقبله.

صاحب الـ33 عامًا الذي لعب في الدوريين الألماني والفرنسي لم يسجل سوى هدفين، أحدهما في الدوري والآخر في كأس مصر، كما بدا جليًا تأثره بتراجع لياقته البدنية.

صلاح محسن العائد من الإعارة لدى سيراميكا كليوباترا مطلع الموسم الجاري غير مقنع بالنسبة للمدرب مارسيل كولر، حتى أنه اعتمد عليه في مباراة وحيدة ضمن التشكيل الأساسي، كانت ضد صنداونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، ولم يقدم أداءً جيدًا.

محمود عبدالمنعم "كهربا"، الجناح الذي تحول إلى مهاجم صريح لحل أزمة الأهلي منذ الموسم الماضي، والذي اقتربت نهاية فترة إيقافه المحلي، لا يمكن الاعتماد عليه وحيدًا في مركز رأس الحربة.

لذلك يسعى كولر لضم مهاجم خلال الفترة المقبلة، بعد أن اقتربت صفقة موديست من إثبات فشلها.

هل يكون جوناثان سوا الحل؟

وتبدو أرقام جوناثان سوا مميزة منذ انضمامه إلى ميدياما في يناير الماضي، حيث يمتد عقده مع النادي حتى يونيو 2025.

وشارك سوا بقميص ميدياما في 33 مباراة بكل البطولات، نجح خلالها في تسجيل 18 هدفًا، أي أنه يسجل هدفًا كل مباراتين تقريبًا.

كما أن المهاجم الذي ولد في يناير 1999 انضم إلى صفوف منتخب غانا في سبتمبر الماضي، ولعب مباراتين دوليتين.

سوا قد يكون حلًا مثاليًا للأهلي خصوصًا أن قيمته السوقية حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص لا تتعدى 175 ألف يورو.