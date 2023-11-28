الزمالك يعلن جاهزية علاء وجمعة لمباراة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية محمود علاء وعبدالله جمعة ثنائي الفريق من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، بداية من لقاء فيوتشر.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مودرن فيوتشر غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد طبيب الزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تماثل للشفاء بصورة نهائية من الإصابة التي كان يعاني منها، وكانت عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، مؤكدا أن اللاعب شارك في مران الأمس بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة من الناحية الطبية.

وأوضح محمد أسامة أن محمود علاء مدافع الفريق تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمباريات المقبلة.