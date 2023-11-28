شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة رونالدو وركلة الجزاء.. أصعب 3 اعترافات فى تاريخ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واقعة نادرة شهدتها ملاعب كرة القدم، بعدما حصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي النصر السعودي على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من عمر مباراة فريقه أمام نظيره برسبوليس الإيراني على ملعب "الأول بارك"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، ولكنه سرعان ما أخبر الحكم بأنها ليست صحيحة.

وبعد احتساب ركلة الجزاء أكد كريستيانو رونالدو لحكم المباراة أن الكرة ليست ركلة جزاء ليتم الغاءها، وتسببت لقطة رونالدو فى إذهال كل وسائل الإعلام حول العالم، حيث انتشرت صور كريستيانو ومعها إشادة بموقفه المثالى بعد رفض احتساب ركلة جزاء غير صحيحة له، ولم يكن موقف رونالدو غريبا على الكرة المصرية ونرصد في الأسطر التالية مواقف مشابهة..

على خليل يلغى هدفه فى الإسماعيلى

فى موسم 1978/1979 ، اعترف على خليل نجم الزمالك بأن مباراة الفريق أمام الإسماعيلى شهدت قطعه لإحدى الكرات فدخلت المرمى، وجرى حكم الراية ناحية المنتصف لإعلان الهدف، لكن على أبو جريشة نجم الدراويش السابق طلب من الحكم سؤال لاعب الزمالك عن صحة الهدف من عدمه، ليقر اللاعب ويعترف لحكم اللقاء أن الكرة ليست هدفا، فتراجع الحكم عن احتسابها، ويحكى نجم الزمالك: "كرتى قطعت الشباك من الجانب، لتتهادى داخل المرمى".

جهاد جريشة يعترف بعدم صحة احتساب ركلة جزاء للرجاء

اعترف الحكم الدولى السابق جهاد جريشة بعدم صحة ركلة جزاء احتسبها للرجاء المطروحي أمام الأهلي، والتى انتهت بفوز الأهلي بهدفين، وقال جريشة إنه لم ينم طوال الليل بسبب إحساسه بالذنب لأنه ظلم الأهلي، وأن التوفيق لم يحالفه فى المباراة، مضيفا: "أعاتب نفسى على الخطأ لأتعلم منه".

ضمير أمين عمر يعيد مباراة بالقسم الثانى

على نفس المنوال، اعترف الحكم الدولى أمين عمر، خلال إحدى مباريات دورى القسم الثانى، بأنه منح إنذاراين للاعب واحد خلال لقاء مباراة النصر ونجوم المستقبل بدورى القسم الثانى، ولكنه لم يشهر له البطاقة الحمراء، وبعد العودة لمنزله اكتشف خطأه وقام بكتابة تقرير للجنة الحكام يعترف فيه بخطأه، ليقوم اتحاد الكرة باتخاذ قرار بإعادة المباراة.