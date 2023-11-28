شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تستضيف بطولة العالم للفرق لرجال الاسكواش 11 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش، عن إقامة بطولة العالم للفرق للرجال في نيوزيلندا وذلك خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يضم المنتخب الوطني أعلى 4 لاعبين في التصنيف العالمي بالإضافة إلى لاعب خامس ( احتياطي)، وبناء على ذلك من المقرر أن يضم منتخب فراعنة الاسكواش كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف السادس، ومازن هشام المصنف السابع، بالإضافة إلى اللاعب الخامس طارق مؤمن المصنف التاسع.

ويحمل المنتخب الوطني للاسكواش لقب بطولة العالم عن النسخة الأخيرة والتي أقيمت في 2019، حيث توج المنتخب الوطني الأول لرجال الإسكواش، بقيادة أمير وجيه مدرب الفراعنة، ببطولة العالم للفرق، التى استضافتها واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب تغلب الفراعنة على المنتخب الإنجليزى بنتيجة 2/0 في المباراة النهائية .

وعادل المنتخب الوطني الرقم التاريخي للمنتخب الانجليزي بالتتويج بالبطولة في خمس نسخ، جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، و المنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.