شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يرفض عرضا تدريبيا بدورى السلة العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض ياسر عبدالوهاب مدرب فريق سلة الزمالك عرضا من الدورى العراقى لكرة السلة، لتولى مهمة تدريب فريق دجلة العراقى، خلالالفترة المقبلة.

وقال عبد الوهاب أنه تلقى عرضا من فريق دجلة العراقى لتدريب الفريق، وتم ارسال التأشيرة له لتحديد موعد السفر، لكنه رفض فى ظل عدم انتهاء الموسم المحلى للسلة فى مصر.

كان مسئولو السلة بنادى الزمالك أخطروا اللاعب الأمريكي أوجى مايو برغبتهم فى فسخ التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، فى ظل تراجع مستواه وعدم أداء الدور المطلوب منه بالفريق.

من جهته فوض اللاعب وكيله للتفاوض مع النادى، والحصول على مستحقاته بطريقة ودية، وإنهاء الأمور بالتراضى بين الطرفين.

ومن المنتظر عقد جلسة بين اللاعب ووكيله مع جهاز السلة خلال الأيام المقبلة لحسم الأمر والتوصل لحل يرضى جميع الأطراف.