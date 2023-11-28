شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد سموحة.. ماذا يفعل المارد الأحمر مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة الموج الأزرق ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري ، والمقرر لها السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويقود محمد عادل المباراة تحكيميا ويعاونه كل من يوسف البساطي وخالد حسام طه، ويتواجد إبراهيم محمد كحكم رابع، وفي غرفة الفيديو يتواجد محمد الحنفي ويعاونه محمود أبو الرجال.

وسبق لعادل أن قاد مباراة واحدة للأهلي منذ بداية الموسم كانت ضد المصري في الجولة الأولى وانتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف دون مقابل.

بينما يقود عادل مباراته الأولى في الموسم لسموحة.

وإجمالا.. أدار محمد عادل 24 مباراة للنادى الأهلى فى وقت سابق، حقق خلالها المارد الأحمر الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 5 وتلقى هزيمة وحيدة، واحتسب محمد عادل 11 ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر واحتسب ركلتين جزاء ضده، وكانت لصالح فريق المصرى البورسعيدى والزمالك، فيما حصل لاعبو الأهلى على 34 إنذارا وطرد مرة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرتين.

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.