شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحدد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وتحدد جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي:
البند الأول : التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.
البند الثاني : النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
البند الثالث : اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.
البند الرابع : تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
البند الخامس : النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.
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