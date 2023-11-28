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المصرى يحدد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أتمت إدارة النادي المصري كافة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي والمقرر إقامتها السبت المقبل الموافق الثاني من ديسمبر بمقر ( فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

 

وتحدد جدول أعمال الجمعية العمومية على النحو التالي:

البند الأول : التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

البند الثاني : النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

البند الثالث : اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

البند الرابع :  تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. 

البند الخامس  : النظر في الاقتراحات المقدمة  من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا  للائحة النظام الأساسي للنادي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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