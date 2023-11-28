الامارات | «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» يكشف هوية أبطال العالم لسباقات الزوارق السريعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف إمارة الشارقة «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة – «الفورمولا 1»، «جائزة الشارقة الكبرى»، في دورتها الـ 22، التي تنظمها «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، في الفترة من 8 وحتى 10 ديسمبر المقبل، وتحدد ملامحها هوية أبطال العالم لموسم 2023 للسائقين والفرق.

وتقام الجولة الختامية من البطولة العالمية للزوارق السريعة «الفورمولا1» في بحيرة خالد، بمشاركة 21 سائقاً يمثلون 10 فرق، يتنافسون على المراكز الثلاث الأولى في البطولة الأكبر والأبرز من نوعها في العالم، وذلك خلال «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» الذي يستضيف نخبة من أبطال العالم في سباقات الزوارق السريعة.

وأشار خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إلى أن الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1» إنجاز عالمي مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة في مجال السباقات الرياضية بشكل عام، لا سيما الرياضات البحرية، مؤكداً أن الإمارة على أتم الاستعداد لاستضافة نهائيات هذا السباق الدولي المهم الذي يشكّل وجهة لأبطال العالم ونجوم هذا النوع من السباقات البحرية للمرة الـ22.

وأضاف: «تحرص هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على تنظيم كبرى الفعاليات الدولية والبطولات العالمية في إمارة الشارقة، تجسيداً لالتزامها بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للرياضة والسياحة الرياضية التي تُشكّل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد ودافعاً لعملية التنمية المستدامة».

وتتضمن بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا 1» سلسلة سباقات عالمية للزوارق السريعة أحادية الراكب، ومن دولة الإمارات تحديداً، تتنافس عدة فرق على لقب البطولة هذا العام، منها فريق الشارقة لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والذي يضم كلاً من الهولندي فرديناند زيندبيرجن المصنّف ثانياً، والفنلندي سامي سيليو، المصنّف تاسعاً، كما يشارك فريق أبوظبي بثلاثة متسابقين، هم شون تورنتي، وراشد القمزي، وثاني القمزي، لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، إلى جانب مشاركة فريق الفيكتوري لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمتسابقيه أحمد الفهيم، وإيريك ستارك.