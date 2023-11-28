أنشيلوتي يعلق على غيابات ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على الغيابات التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد أمام نابولي.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره نابولي غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وأكد أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد ونابولي أنه يرغب في تصدر المجموعة، من خلالى الفوز على نابولي في مباراة الغد.

تصريحات أنشيلوتي

تحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، والذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث قال: "نرغب أن نكون في صدارة مجموعتنا".

وتابع: "لقد قمنا بعمل مميز في هذه المرحلة، ونرغب في خوض مواجهة كبيرة، لكن لا أفكر في النجاحات الفردية، على الرغم من أنها مذهلة، فهو فخر أن أعادل أسطورة مثل مونيوز".

وتابع: "حديث البعض عن غيابات ريال مدريد أمر ينقصه الاحترام، لأن الذين يلعبون يقدمون أداء لم نكن نتوقعه. لدينا فريق كبير".

بينما علق على كلمات داني كارفخال، والذي تحدث عن رغبته في استمرار المدرب الإيطالي، قال: "هو على حق، فقد طلبت التجديد لكارفاخال حتى 2030، إنها مزحة بالطبع، أشكره على كلماته وهو مثال على الجدية".