ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة يلا كورة 365 "الشياطين الحمر" مباشر الدوري المصري 2023،يلتقى فريق الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري "دوري nile"، فى المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لاستعادة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع الفريق الأحمرعلى قمتها برصيد 13نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة يلا كورة 365 "الشياطين الحمر" مباشر الدوري المصري 2023

ويغيب نجم الأهلي، محمود كهربا عن مباراة سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة كذلك فى المباريات الخمس الألى للأهلي، في الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي ومع انتهاء عقوبة الايقاف.

طالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة تقديم أفضل مستوى أمام سموحة وتنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة خلال اللقاء، وضرورة اللعب الجماعي ونقل الكرة بسرعة في أقل عدد من التمريرات إلى منطقة جزاء الفريق المنافس، وأن يكون اللاعبين في كامل تركيزهم، لاسيما وأن المباريات الأخيرة تشهد غياب التركيز والفاعلية الهجومية أمم مرمى المنافس والتباري على إهدار الفرص السهلة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسموحة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسموحة | من هنــــا

ويرغب كولر في استعادة فريقه للانتصارات الغائبة عن الأهلي في آخر مباراة بعد تعادله الإيجابي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتما قبل توقف الدوري، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري، وضرورة الخروج بالثلاث نقاط من هذه المواجهة.

وفي المقابل، استعد فريق سموحة جيدا لمباراته أمام الأهلي من خلال خوض عدد من المباريات الودية وأداء تدريباته الجماعية واستغلال فترة توقف الدوري فى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون الفترة الماضية، وآخرها الهزيمة من الاتحاد السكندري بهدف نظيف قبل توقف المسابقة المحلية.

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تشكيل الاهلى المتوقع

محمد الشناوي

كريم الدبيس – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني

مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

كهربا – بيرسي تاو – حسين الشحات

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات