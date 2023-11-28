أنشيلوتي يُثير الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أثار كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الجدل حول مستقبله مع الميرينجي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الملكي أمام نابولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن توقيع أنشيلوتي عقدًتا مع الاتحاد البرازيلي، وذلك لقيادة منتخب السيلساو خلال الموسم المقبل.

ولم يرد المدرب الإيطالي على سؤال أحد الصحفيين بشأن تدريبه للمنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة، حيث قال: "لن أتحدث عن مستقبلي".

بينما علق على تغيير نابولي مدربه وتعيين المدرب الإيطالي المخضرم والتر ماترازي، فقال: "والتر يعد صديق عزيز لي، وتغيير المدرب يعني تحفيزا أكبر للاعبين، لدي قناعة بإن تجربة ماترازي يمكن أن تضيف الكثير لنابولي".

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره نابولي في العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".