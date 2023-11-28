ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. كورة لايف

يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر في دوري أبطال أوروبا.. كورة لايف، تعود المتعة والإثارة إلى الملاعب الأوروبي اليوم الثلاثاء بإجراء مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مباراة قوية ومثيرة ستجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني، وسنقدم في هذا المقال كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بموعد المباراة وكذا القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب بيب جوارديولا، أكد أن الأولوية لفريقه هي التأكد من حصوله على المركز الأول في المجموعة، حيث ستمنحه هذه الميزة في مباراة دور الـ16 بإمكانية خوضها على ملعبه، وعلى الرغم من ذلك، أشار جوارديولا إلى أن ذلك ليس مؤشرًا مضمونًا للفوز.

ويسعى فريق لايبزيج الألماني للثأر من الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي بنتيجة 7-0 في الموسم الماضي في دور الستة عشر، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم تأهل الفريقين للدور الـ 16 هذا الموسم، إلا أن المنافسة بينهما تتمحور حول من سيحتل صدارة المجموعة.

من جهته، صرح مدرب لايبزيج ماركو روزه في المؤتمر الصحفي أن الهزيمة السابقة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 7-0 تركت تأثيرًا سلبيًا على الفريق.

بعدما حسما تأهلهما معا لدور ثمن نهائي أعرق المسابقات الأوروبية، يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره لايبزيغ الألماني في مباراة مثيرة عن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحمل الفريق الألماني 3 انتصارات وتعثر واحد فقط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، حيث تتكرر المواجهة بينهما في الجولة الخامسة، حيث سيكون الصراع قويا على نقاط المواجهة من أجل حسم صدارة المجموعة.

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة مانشستر سيتي ولايبزيج عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، ويلاحقه لايبزيغ برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل كل من النجم الأحمر الصربي ويونغ بويز السويسري المجموعة برصيد نقطة واحدة لكل منهما، وتتركز المنافسة بين هذا الثنائي على المركز الثالث المؤهل إلى إقصائيات مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا؟

ستقام مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزج اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر،

وستنطلق في تمام الساعةالعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا؟

تقرر اذاعة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزج في دوري أبطال أوروبا، عبر مجموعة قنوات بي أن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقرر إذاعة المباراة عبر قناة، Bein Sports 2.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزج في دوري أبطال أوروبا؟

تقررت مجموعة قنوات بي أن سبورت اسناد التعليق إلي جواد بدة