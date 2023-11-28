ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا،يخوض نادي الهلال مواجهته اليوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية 2023 2024، ويرغب العديد من مشجعي الفريق في التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا 2023 اليوم.

ستكون مباراة الهلال ضد نافاخور نامانجان في الموسم الحالي لدوري أبطال آسيا 2023-2024 حصرية وبث مباشر عبر قناة beIN Sports AFC HD وقناة SSC Sports. على الرغم من توفر قنوات متعددة لمشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا، إلا أن القنوات المحددة تختلف حسب موقعك.

في السعودية، ستنقل قناة SSC1 HD مباراة الهلال ونافباخور، أما في الإمارات، فسيتم عرض المباراة على قناتي أبو ظبي آسيا 2 وقناة دبي آسيا 2 وأيضًا الكأس HD9. أما إذا كنت في قطر أو أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكنك مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports AFC.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات (3 فوز وتعادل)، بفارق الأهداف أمام نافباهور، مقابل 3 نقاط لناساجي مازانداران، في حين لا زال رصيد مومباي سيتي خالياً من النقاط.

تنطلق مباراة الهلال ونافباخور مساء اليم بداية من الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وحقق الهلال السعودي، كذلك فوزًا كبيرًا على الحزم بنتيجة 9-0 فى المباراة التي جمعتهما باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري.

مجريات المباراة: الهلال – نافباخور

شهدت المواجهة الأولى بين الفريقين الهلال ونافباخور خلال الجولة الأولى تعادلاً إيجابياً وانتهت بنتيجة 1-1. ويتقاسم الهلال المتصدر حالياً رصيداً مماثلاً من النقاط يبلغ 10 نقاط مع الفريق الأوزبكي. إلا أن الموج الأزرق يتمتع بالأفضلية بفارق الأهداف.

ومن أجل ضمان التأهل المبكر لدور الـ16، يتعين على الهلال إما الفوز بالمباراة القادمة أو تحقيق التعادل بنتيجة تتجاوز نتيجة الذهاب 1-1. ويلتزم الهلال بالحفاظ على خطه الخالي من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم، ويحتل حاليًا المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ترددات القناتين لمشاهدة مباراة الاتحاد وأجمك مباشرة اليوم:

تردد قناة SSC 1 عرب سات تردد قناة beIN Sports AFC نايل سات تردد قناة beIN Sports AFC سهيل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 3\2

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ونافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الهلال ونافباخور بثلاث وسائل، جميعها مدفوعة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي ونافباخور | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي ونافباخور | من هنــــا

المباراة منقولة عبر تطبيق "تود - TOD" والباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP" بجانب خدمة بي إن كونكت.

تشكيل الهلال السعودي اليوم

حارس مرمى محمد العويس خط الدفاع ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد الوسط المدافع روبين نيفيس - محمد كنو الوسط الهجومي سالم الدوسري - سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش - مالكوم قلب الهجوم ألكسندر ميتروفيتش

تشكيل نافباخور ضد الهلال اليوم

حارس مرمى يوتكير يوسوبوف خط الدفاع إبراهيم يولدوشيف - ميلوش ميلوفيتش - فيليب إيفانوفيتش - إيغور غولبان الوسط المدافع جامشيد بولتابويف - يوفان دجوكيتش الوسط الهجومي أوستون أورونوف - جامشيد إسكندروف - أبرور إسمويلوف قلب الهجوم إيغور غولبان

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024