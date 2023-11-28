أنشيلوتي: بيلينجهام لاعب ناضج ورائع

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على المستويات التي يقدمها الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام مع الملكي منذ انتقاله للفريق، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

ونجح بيلينجهام في جذب الأنظار إليه بشدة، بعد التألق اللافت للنظر من قبل الدولي الإنجليزي خلا المباريات الماضية مع الفريق الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي عن تألق بيلينجهام، حيث قال: "دائمًا ما يواجهوا الإنجليز مشاكل في التأقلم مع الكرة الإسبانية".

وتابع: "بالنسبة لـ بيلينجهام فهو يعد لاعبًا ناضجًا ورائعًا، ويتأقلم مع أي بلد في العالم".

بينما تطرق للحديث عن النصيحة التي يرسلها لتشافي هيرنانديز، فقال: "لا أريد أن أقول أي شيء، كل واحد يعرف كرة القدم بشكل جيد".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها، قال: "الانتقادات أمر طبيعي إلى حد ما، لكن لديه الخبرة والموارد للتعامل بشكل جيد مع هذا الوضع".

بينما أختتم حديثه بالحديث عن عودة كيبا وسبب تأثيره على لونين، فقال: "بالتأكيد لونين يلعب بشكل مميز للغاية خلال الفترة الماضية، وسيتنافس مع كيبا على المشاركة، ولدينا حارسان لديهم الكفاءة العالية".