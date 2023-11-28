برشلونة يحسم قراره بشأن بيع أراوخو

حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني، موقفها من بيع رونالد أراوخو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت، أنه على الرغم من بعض الأخبار المرتبطة بمستقبل أراوخو، إلا أن برشلونة يؤكد أن اللاعب ليس للبيع ولن ينظر لأي عرض يصل له.

وكان الأوروجوياني رونالد أراوخو صاحب الـ 24 عامًا، قد انتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

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وخاض أراوخو رفقة الفريق الأول بالنادي الكتالوني، 124 مباراة منذ انضمامه إلى صفوف البرسا في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

نادي برشلونة كان قد قام بتجديد عقد لاعبه أراوخو بشكل رسمي لمدة 4 سنوات حتى شهر يونيو عام 2026.

ويلتقي برشلونة بنظيره بورتو البرتغالي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.