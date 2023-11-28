تشكيل الهلال السعودي ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا.. بونو أساسيًا

أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تشكيل الزعيم لمواجهة نافباخور الأوزبكي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

ويحل فريق الهلال السعودي ضيفًا على نظيره نافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الثلاثاء.

وتبدأ أحداث مباراة الزعيم ضد نافباخور، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وضم تشكيل برشلونة كل من:

حراسة المرمى.. ياسين بونو

خط الدفاع.. محمد البريك، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد

خط الوسط.. محمد كنو، سافيتش، سالم الدوسري، محمد القحطاني، عبد الله الحمدان

خط الهجوم.. صالح الشهري

ويشارك ياسين بونو للمرة الأولى مع الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا منذ انضمامه إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويدخل الهلال السعودي المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد نافباخور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.