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مشاجرة في مباراة بيراميدز والإسماعيلي بعد هدف عبد الله السعيد

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مصطفى فتحي - بيراميدز ضد الجيش الرواندي - دوري أبطال أفريقيا

مصطفى فتحي - بيراميدز ضد الجيش الرواندي - دوري أبطال أفريقيا

شهدت مباراة القمة بين بيراميدز والإسماعيلي، والتي تجمع الفريقين حاليًا في إطار منافسات الممتاز، مشاجرة بين لاعبي الفريقين، بعد إدراك التعادل.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا ثقيلًا على بيراميدز في مباراة اليوم على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم ياو أنور مبكرًا في الدقيقة الـ 12 من عمر المباراة لصالح الإسماعيلي، ليواصل الحفاظ على التقدم حتى نهاية الشوط الأول.

وعاد بيراميدز في الشوط الثاني، ليسجل ويدرك التعادل عن طريق عبد الله السعيد، بعد حصول الفريق على ركلة جزاء احتسبها محمد يوسف حكم المباراة.

وسدد عبد الله السعيد الكرة بنجاح في شباك الدراويش ليدرك التعادل.

ونشبت مشاجرة بين لاعبي الفريقين، فور تسجيل عبد الله السعيد لركلة الجزاء بنجاح، والتي استمرت لأقل من دقيقتين، بعد نجاح حكم المباراة في تهدئة الأجواء واستكمال المباراة بعد ذلك.

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ويخوض بيراميدز مباراته حاليًا بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمود مرعي – أسامة جلال – محمد حمدي – محمد الشيبي

الوسط: بلاتي توريه – أحمد توفيق – عبد الله السعيد – يوسف أسامة – محمد رضا بوبو

الهجوم: فيستون ماييلي

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MO Nasa

MO Nasa

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