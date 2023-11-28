"من بائع فول لكسر قوانين الكرة".. حارس مرمى يتخطى الخمسين عاما في الدرجة الرابعة..ونجله بديله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يكسر رشوان عوض الله حارس مرمى الهلال الفيومي قواعد وقوانين الساحرة المستديرة، باستمراره في اللعب رغم بلوغه 53 عاما، وينظر فقط إلى الجهد والعطاء داخل الملعب، لدرجة أن الحارس الثاني له يصغره بـ 23 عاما.

يحرس رشوان مرمى فريق الهلال الفيومي الذي يلعب في الدرجة الرابعة، كما أنه مقيد بالاتحاد المصري لكرة القدم كلاعب يبلغ من العمر 53 عاما، ولم تقف مسيرته عند هذا الحد فيتولى أيضًا تدريب حراس مرمى نادي مصر للمقاصة فريق 2013-2014.

روى رشوان حكايته عبر القناة الأولى وقال: "بدأت اللعب في مدرسة التجارة الثانوية العسكرية، بعدها لعبت كحارس مرمى في نادي فيوم، ثم انتقلت لناشئي المقاولون العرب، ثم إيسكو، بعدها انتقلت لعدة أندية، وبالنسبة لي ليست مجرد لعبة إنما رسالة، لا أستطيع الاعتزال إلا لو حدث لي إصابة، هذه رسالة يجب علي استكمالها على أكمل وجه طالما قادر".

ويفضل رشوان حراسة المرمى لأن مؤديها في وجهة نظره اللاعب رقم واحد في الملعب، ودائما ما تكون عليه العين، كما أنه يتخذ من شخصيته القوية خارج الملعب ضرورة لمركزه.

ولم يجلس رشوان حتى الآن على مقاعد البدلاء، كما أن اللاعب البديل له يبلغ من العمر 20 عاما وهو نجله يوسف الذي يليه في الترتيب، فيما يلعب نجله الآخر في نادي الفيوم ثم انتقل للزمالك مواليد 2005.

وأضاف رشوان أنه يدرب أجيال في مصر للمقاصة، وتمكن من توفير 5 مواهب شابة للزمالك منهم، شهاب هاني، بالإضافة إلى آدم محمد علاء لاعب نادي زد الحالي.

لكن لم تكن كرة القدم في سن يتخطى الـ 50 عاما كافية لرشوان، الذي يبدأ يومه بالعمل كبائع فول منذ الصغر لتكوين أسرة، وكان مرتبه باليوم ليقرر بعدها استكمال المهنة وفتح عربة فول، يبدأ العمل عليها من الخامسة صباحا حتى الحادية عشر، يأتي وقت التمرين كحارس والتدريب كمدرب.

وكانت الـ 300 جنيه أعلى راتب حصل عليه رشوان في كرة القدم، منذ 15 عاما، عندما وقع عقدا 3 مواسم، لهذا يأخذ رشوان من عربة الفول مصدرا لقوت يومه الأساسي.

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