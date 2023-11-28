شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يستعيد ماجد هانى أمام الداخلية فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة خدمات ماجد هانى في مباراة الداخلية المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى nile.

ويعود ماجد هانى لصفوف بلدية المحلة بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام فاركو بسبب الإيقاف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى nile وانتهت بفوز البلدية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فى سياق متصل كشف حمادة علوي، مدير الكرة بنادي بلدية المحلة، حقيقة قطع إعارة حسام أشرف لاعب الزمالك المعار إلى فريقه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تألقه مع بلدية المحلة الفترة الأخيرة.

وقال علوي فى تصريحات تلفزيونية، حسام أشرف إعارته مستمرة لنهاية الموسم، وكذلك ماجد هاني وطارق وأحمد رجب كلهم إعارات لمدة سنة وأنديتهم لن تحتاجهم قبل هذا الوقت، وطبيعي أن يستمروا معنا لنهاية الموسم وبعد نهايته نبدأ التفاوض والقصة مغلقة ونرغب في استقرار الفريق.