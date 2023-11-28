شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على بيراميدز بهدف ياو أنور فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الإسماعيلى الشوط الأول متقدماً على بيراميدز بهدف نظيف سجله ياو أنور في الدقيقة 12 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورى nile .

وجاءت أبرز أحداث الشوط الأول فى الدقيقة 42 ، بطرد محمد هاشم لاعب الاسماعيلي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، عقب تدخل قوى على مهاجم بيراميدزفيستون ماييلي.



طرد محمد هاشم لاعب الإسماعيلى

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: في حراسة المرمى: كمال السيد،الدفاع: حمدي النقاز - محمد هاشم - محمد نصر - إياد العسقلاني،الوسط: محمد عبد السميع - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد دسوقي،الهجوم: مروان حمدي - ياو أنور.

وبدأ بيراميدز االقاء بتشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي،خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمد رضا بوب،خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - رمضان صبحي - كريم حافظ - أحمد فتحي - مهند لاشين - سيف جعفر - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.