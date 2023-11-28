شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يهزم WE بهدف ويعود لوصافة دورى المحترفين .. تعادل أبوقير وبروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لافيينا في تحقيق فوزاً هاما على حساب WE بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بمجمع الأسيوطى ضمن فاعليات الجولة العاشرة لمسابقة دورى القسم الثانى أ .

أحرز هدف لافيينا أحمد سالم في الدقيقة 84 من عمر اللقاء ليرتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة ويعود لوصافة المسابقة مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر ويزداد موقفه سوءا في الجدول .

وتعد مباراة اليوم الأولى لعبد الباقى جمال كمديرا فنيا للافيينا خلفا لأحمد عيد عبد الملك الذى رحل عقب الخسارة من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية .

وقد شهدت المباراة حالتى طرد ، حيث أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأوين لاعب لافيينا عقب حصوله علي الانذار الثاني ، وأيضا طرد حسين ذكري حارس مرمي WE عقب عرقلته للاعب لافيينا خارج منطقة الجزاء.

تعادل أبو قير للأسمدة وبروكسى

حسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق لقاء أبوقير للأسمدة وبروكسي ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس ،بينما رفع الثانى رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع .

افتتح بروكسي التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق عمار شرف ، وتعادل محمود أجوجو لأبو قير للأسمدة .