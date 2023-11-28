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الاهلى يتفوق على سموحة في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر اليوم الثلاثاء مع نظيره فريق سموحة السكندري بقيادة مدربه أحمد سامي في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الممتاز للموسم الحالي. 

 

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 5.70 مليون يورو.

ويغيب محمود كهربا مهاجم الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة فى مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 


القيمة التسويقية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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