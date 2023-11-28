الاهلى يتفوق على سموحة في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفو جراف

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 5.70 مليون يورو.

ويغيب محمود كهربا مهاجم الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة فى مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.