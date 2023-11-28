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شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يتفوق على سموحة في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 5.70 مليون يورو.
ويغيب محمود كهربا مهاجم الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.
وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة فى مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.
ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
القيمة التسويقية
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