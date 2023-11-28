شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل ملعب المقاولون العرب لمواجهة سموحة في دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الأهلي إلى ملعب المقاولون العرب منذ قليل لمواجهة سموحة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز(دوري nile )، وفور الوصول إلى أرض الملعب ، قام الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بتفقّد أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء تمهيداً لخوض المباراة المرتقبة. ويستدرج الأهلي نظيره سموحة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري "دوري nile"، فى المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لاستعادة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع الفريق الأحمر على قمتها برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد. ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4. فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

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