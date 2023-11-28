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حافلة الأهلى تصل ملعب المقاولون العرب لمواجهة سموحة في دوري nile

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القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الأهلي إلى ملعب المقاولون العرب منذ قليل لمواجهة سموحة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز(دوري nile )، وفور الوصول إلى أرض الملعب ، قام الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بتفقّد أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء تمهيداً لخوض المباراة المرتقبة.

ويستدرج الأهلي نظيره سموحة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر "دوري nile"، فى المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لاستعادة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع الفريق الأحمر على قمتها برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

 

 

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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