شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يعود لتشكيل الأهلى الأساسى أمام سموحة وصلاح محسن يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لخوض مباراة سموحة المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ) .

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، علي معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدي أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.

وبذلك يعود معلول لتشكيل الأهلي الأساسي بعد غياب عدة مباريات وتحديداً ممنذ مباراة صن داونز في الدوري الأفريقي كما يواصل صلاح حسن قيادة هجوم الأهلي أساسياً للمباراة الثانية على التوالي.

ويستدرج الأهلي نظيره سموحة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري "دوري nile"، فى المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لاستعادة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع الفريق الأحمر على قمتها برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.