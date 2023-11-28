ديانج والسولية وهانى وزعلوك على "دكة" الأهلى أمام سموحة فى دوري nile

القاهرة - سامية سيد - يجلس على "دكة" بدلاء النادي الأهلي في مباراة سموحة الليلة في بطولة الدوري الممتاز( دوري nile )، كلاً من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الليلة المقرر إقامتها بإستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من دوري nile ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، علي معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدي أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.

وبذلك يعود معلول لتشكيل الأهلي الأساسي بعد غياب عدة مباريات وتحديداً ممنذ مباراة صن داونز في الدوري الأفريقي كما يواصل صلاح حسن قيادة هجوم الأهلي أساسياً للمباراة الثانية على التوالي.

ويستدرج الأهلي نظيره سموحة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري "دوري nile"، فى المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لاستعادة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع الفريق الأحمر على قمتها برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.