شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج والسولية وهانى وزعلوك على "دكة" الأهلى أمام سموحة فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجلس على "دكة" بدلاء النادي الأهلي في مباراة سموحة الليلة في بطولة الدوري الممتاز( دوري nile )، كلاً من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.
ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الليلة المقرر إقامتها بإستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من دوري nile ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، علي معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدي أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.
وبذلك يعود معلول لتشكيل الأهلي الأساسي بعد غياب عدة مباريات وتحديداً ممنذ مباراة صن داونز في الدوري الأفريقي كما يواصل صلاح حسن قيادة هجوم الأهلي أساسياً للمباراة الثانية على التوالي.
ويستدرج الأهلي نظيره سموحة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري "دوري nile"، فى المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لاستعادة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع الفريق الأحمر على قمتها برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.
ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.
فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.
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