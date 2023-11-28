برونو فيرنانديز ردًا على الانتقادات: "يجب التعامل معها"

ياسر رشاد - القاهرة - علق برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي على الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الحالية، بعد حصوله على شارة قيادة الشياطين الحمر منذ بداية الموسم الحالي.

وأكد برونو على أنه لابد من التعامل مع الانتقادات التي توجه له خلال الفترة السابقة، مشيرَا إلى أن هذه الانتقادات جزءًا من عمله.

تصريحات برونو فيرنانديز

تحدث برونو فرنانديز خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد أمام جالطة سراي التركي، فقال: "لابد من علي التعامل مع الانتقادات التي توجه لي، وأفهم أن هذا جزء من عملي، خاصة عندما لا تكون النتائج والأداء كما ينبغي".

وتابع: "لدي معرفة من أن أرقامي في البدايات جعلتني هدافًا، لكن لم يحدث تغييرًا بعدما أصبحت القائد".

وأضاف: "أبحث عن الحفاظ على مستواي ومساهماتي مع الفريق، ولا أقف كثيرًا عند هذه الانتقادات".

بينما تطرق للحديث عن جاراناتشو بعد هدفه أمام إيفرتون، فقال الدولي البرتغالي: "لدي سعادة كبيرة لأجله، فقد تألق بدون الكرة ومعها، كانت أفضل مباراة له".

وأكمل: "جاراناتشو سيصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، لأن موهبته ممتازة، ويمكنه أن يتطور أكثر".

وأتم بورنو فيرنانديز تصريحاته: "لابد من أن يكون مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا، ونكون بين أفضل الأندية في العالم، سيكون من المُحبط عدم تأهلنا، ولا نريد التفكير في ذلك الآن".