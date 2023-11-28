بعد قليل .. طائرة الأهلي يستضيف الشمس بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، نظيره الشمس ، في إطار مواجهات بطولة الدوري، خلال اللقاء الذي ينطلق في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على صالة النادي بمقر الجزيرة.
ومن المقرر أن يعقد الاسباني فيرناندو مونزو المدير المدير الفني لطائرة الأحمر، محاضرة للاعبين قبل المران الأخير، يشرح خلالها العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة، فضلا عن التركيز على علاج الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية.
وأكد عبداللطيف عثمان مدير الفريق على أهمية المرحلة الحالية في الوصول باللاعبين الى أفضل معدلات الجاهزية البدنية والخططية، مشيرا الى إن اللاعبين عليهم مسئولية كبيرة نحو الاستمرار في الفوز بكل المباريات والأشواط، لتحقيق موسم مميز والفوز بكل البطولات.
وأشار مدير فريق طائرة الأهلي الى إن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، وإن الجهاز الفني يثق في قدرات وشخصية كافة عناصر الفريق، مع ارتفاع مستوى المنافسة خلال الأسابيع الماضية.
الأهلي وسموحة ..
وعلى صعيد كرة القدم ، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السابعة من مساء اليوم باستاد المقاولون العرب نظيره سموحة ، خلال اللقاء الذي يأتي إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.
وسبق أن خاض الفريقان 26 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام، منذ صعود سموحة للدوري العام.