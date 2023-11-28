بعد قليل .. طائرة الأهلي يستضيف الشمس بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، نظيره الشمس ، في إطار مواجهات بطولة الدوري، خلال اللقاء الذي ينطلق في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على صالة النادي بمقر الجزيرة.‏



ومن المقرر أن يعقد الاسباني فيرناندو مونزو المدير المدير الفني لطائرة الأحمر، محاضرة للاعبين قبل المران الأخير، يشرح خلالها العديد من الجوانب الخططية ‏الخاصة بالمباراة، فضلا عن التركيز على علاج الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية.‏

وأكد عبداللطيف عثمان مدير الفريق على أهمية المرحلة الحالية في الوصول باللاعبين الى أفضل معدلات الجاهزية البدنية ‏والخططية، مشيرا الى إن اللاعبين عليهم مسئولية كبيرة نحو الاستمرار في الفوز بكل المباريات والأشواط، لتحقيق موسم مميز ‏والفوز بكل البطولات.‏

وأشار مدير فريق طائرة الأهلي الى إن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، وإن الجهاز الفني يثق في قدرات وشخصية كافة عناصر الفريق، مع ‏ارتفاع مستوى المنافسة خلال الأسابيع الماضية.‏

الأهلي وسموحة ..

وعلى صعيد كرة القدم ، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السابعة من مساء اليوم باستاد المقاولون العرب نظيره سموحة ، خلال اللقاء الذي يأتي إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

وسبق أن خاض الفريقان 26 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام، منذ صعود سموحة للدوري العام.