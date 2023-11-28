بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام نابولي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل ريال مدريد الإسباني استعداداته لمواجهة نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المتوقع أن يقود الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام تشكيل الميرينجي خلال المواجهة المنتظرة، حيث سيكون تشكيل الريال المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، ألابا، فران جارسيا.

الوسط: فالفيردي، كروس، سيبايوس.

الهجوم: بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

في نفس السياق، يبحث ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تحقيق الانتصار أمام نابولي، من أجل تصدر المجموعة، والصعود في المركز الأول للدور القادم من المسابقة.

بينما سيرغب نابولي بقيادة المدرب الجديد والتر ماترازي عن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي يتوقعها العديد من مشجعي كرة القدم أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نابولي في العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي

تُنقل مباراة ريال مدريد ونابولي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم السابقة.

الجدير بالذكر أن إدارة نابولي عينت والتر ماترازي كمديرًا فنيًا للفريق خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، والذي رحل عن عملاق الجنوب بسبب سوء النتائج، مما يجعل الجماهير ترغب في تحسين النتائج.