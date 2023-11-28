تعرف على سعر الغاني جوناثان المطلوب في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد علاء وكيل أعمال اللاعبين والمفوض لتسويق الغاني جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، عن موقف اللاعب بشأن بعض العروض من الأندية المصرية

وقال علاء إن اللاعب من العناصر المميزة والمطلوبة خلال انتقالات يناير المقبل، وذلك خلال تصريحات على قناة النهار مشيرا إلى أنه عقب مباراة الأهلي، تحدث معه بعض الوكلاء حول رغبة الأهلي في ضمه خلال الميركاتو الشتوي.

وأضاف علاء: لم يتوقع جوناثان سواه مكانش مصدق أن الأهلي يتحدث عنه ويطلب ضمه ورحب كثيرا، ولكن رئيس ناديه يتمسك ببيعه لأعلى سعر عقب نهاية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واختتم: أحد الأندية الكبرى في المغرب تواصل مع اللاعب بشكل رسمي، من أجل الحصول على خدماته في يناير المقبل، وسواه لديه رغبة في أن يكون لاعبًا بالنادي الأهلي، وسعره قد يصل إلى مليون دولار.