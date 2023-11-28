تشكيل سموحة أمام الأهلي في لقاء الجولة السابعة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب لحساب منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق السكندري في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: طارق علاء – محمد مصطفى – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: عمرو قلاوة – دوكو دودو – حسين فيصل

الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر

فيما جاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي :

حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق و‏رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط:‏ مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.

خط الهجوم:‏ صلاح محسن.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أشرف – شريف رضا – محمد سعيد – محمود حليمو – حمدي علاء – لحسن دهدوه – فادي فريد – مصطفى البدري – أبو بكر.

ويخوض الأهلي المواجهة ، محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.