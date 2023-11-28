انطلاق مباراة الأهلي وسموحة بالجولة السابعة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ لحظات صافرة بداية لقاء الأهلي وسموحة بالدوري ، على ملعب المقاولون العرب ، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.
تشكيل الفريقين ..
ويأتي تشكيل سموحة في المباراة كما يلي ..
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: طارق علاء – محمد مصطفى – أحمد حكم – محمود وحيد
الوسط: عمرو قلاوة – دوكو دودو – حسين فيصل
الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر
بينما يتواجد على مقاعد بدلاء سموحة كل من:
محمد أشرف – شريف رضا – محمد سعيد – محمود حليمو – حمدي علاء – لحسن دهدوه – فادي فريد – مصطفى البدري – أبو بكر.
بينما جاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.
خط الهجوم: صلاح محسن.
وتضم مقاعد بدلاء الأحمر كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.
ويلعب فريق الأهلي اللقاء ، محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.