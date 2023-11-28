صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة بالدوري .. التشكيل الرسمي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة سموحة التي تجمع الفريقين بعد قليل ، لحساب منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏



ويمثل الأهلي في اللقاء كل من :

حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق و‏رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط:‏ مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.

خط الهجوم:‏ صلاح محسن.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.

مران الأهلي الأخير قبل ملاقاة سموحة ..

واختتم الأهلي بقيادة مديره الفني مران الأمس الأخير ، بعقد مارسيل كولر محاضرة فنية ، لمناقشة آخر الجوانب الفنية المتعلقة باللقاء، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، ‏أعقبتها تدريبات خططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمباراة.‏

يأتي ذلك أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو تدريبات التأهيل البدني بالجري حول الملعب، واستكمال برنامج العلاج في «الجيم» ‏تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.‏

كان الجهاز الفني قد أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة ‏أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملع ستاد السلام ، لحساب منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏