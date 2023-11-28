بيراميدز يهزم الإسماعيلي بريمونتادا مثيرة في الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في تحقيق الفوز أمام نظيره الإسماعيلي، بريمونتادا مثيرة، بهدفين مقابل هدف، في الدوري المصري الممتاز.

وحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نظيره بيراميدز، على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح التهديف التسجيل، التوجولي ياو أنور لصالح فريق الإسماعيلي، في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة حاسمة من محمد دسوقي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدراويش بهدف دون رد.

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وتلقى محمد هاشم مدافع فريق الإسماعيلي بطاقة حمراء، في الدقيقة 47 من زمن الشوط الأول، بعد تدخل قوي على فيستون مايلي لاعب فريق بيراميدز.

وأحرز عبدالله السعيد هدف التعادل لصالح فريق بيراميدز في الدقيقة 66 من زمن الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء، فيما سجل فاخري لاكاي هدف التقدم لصالح فريق بيراميدز، في الدقيقة 86 من زمن المباراة، لينتهي اللقاء بفوز السماوي بهدفين مقابل هدف.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 16 نقطة، محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط محتلًا المركز الرابع عشر.