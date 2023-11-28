تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيرة مودرن فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر مساء غداً الأربعاء في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري نايل

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد السلام

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ويأمل الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيوتشر لتحسين مركزه في الدوري والصعود إلى المراكز المتقدمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي – سيد عبد الله نيمار – إبراهيما نداي.

الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا.

ويحتل الفارس الأبيض المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد مودرن فيوتشر في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.