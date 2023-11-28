الاهلي يعرض على كولر هداف الدوري القبرصي

عرضت لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على السويسري مارسيل كولر، خدمات مهاجم الدوري القبرصي، لضمه في الفترة القادمة.

وكشف الإعلامي محمد شبانة، عن مهاجم جديد ظهر على طاولة مفاوضات النادي الاهلي، لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث النادي الاهلي عن مهاجم جديد، لضمه في الفترة المقبلة، بناءً على رؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفني، خاصة أن موديست، عقده يمتد لموسم واحد فقط بالإضافة إلى أنه لم يقدم المستوى المطلوب.

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وقال شبانة في تصريحات إذاعية عبر برنامجه “من الآخر”، إن المهاجم البلجيكي شارلي موسوندا لاعب فريق أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي تم ترشيحه للنادي الاهلي.

وأوضح أنه تم ترشيحه عن طريق شركة تسويق أوروبية خاصة، كما أنه يمتلك سيرة ذاتيه جيدة.

وأشار إلى أن البلجيكي شارلي موسوندا، لعب في أندية تشيلسي وليفانتي وريال بيتيس وسيلتك الاسكتلندي، وقيمته التسويقية تبلغ نصف مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.