عودة معلول.. تشكيل الاهلي الرسمي أمام سموحة في الدوري الممتاز

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته مساء اليوم ضد سموحة، في الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد سموحة في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، والتي يستضيفها استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل النادي الاهلي ليضم كل من..

حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق و‏رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط:‏ مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.

الهجوم:‏ صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء للنادي الاهلي كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.

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تشكيل سموحة أمام الاهلي

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل سموحة الذي أعلنه أحمد سامي لمواجهة الاهلي مساء اليوم كالآتي..

ى: الهاني سليمان.

الدفاع: محمود وحيد – أحمد حكم – محمد مصطفى ميدو – طارق علاء.

الوسط: عمرو قلاوة – حسين فيصل – دودو.

الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر.